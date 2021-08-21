2021/08/21 | 14:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة “اليونيسف” من حدوث نقص حاد في المياه خلال الأيام المقبلة في لبنان، مما سيفاقم من الأزمات الحادة التي تعاني من البلاد.وقالت “اليونيسف” في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأزمات تتوالى..



اليونيسف تحذر من “كارثة جديدة” في لبنان المركز الخبري الوطني.

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