شاهد.. 60 عامًا من تاريخ ناسا في 120 ثانية

2021/08/21 | 14:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من آلان شيبرد إلى نيل آرمسترونغ، ومن Pioneer I وحتى Opportunity، هذه أبرز إنجازات واكتشافات ناسا خلال 60 عامًا.

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