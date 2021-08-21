ألمانيا.. ارتفاع مطرد بعدد إصابات كورونا بسبب

2021/08/21 | 14:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وسط ارتفاع مطرد بعدد الإصابات بسبب متحور دلتا.

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