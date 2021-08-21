حكيم شاكر يترك مهمته التدريبية مع الفيصلي الاردني

2021/08/21 | 14:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ذكر أمين عام الصحافة الرياضية في الاردن عوني فريج، يوم السبت، أن الكابتن حكيم شاكر ترك مهمته التدريبية مع الفيصلي الاردني، وذلك بعد نحو اسبوعين على تعاقده مع النادي.وقال […]

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