بيان أمني بعد تفجير 5 منازل في بغداد

2021/08/21 | 14:53 - المصدر: NRT عربية

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فجرت مفارز مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد الشعبي في العراق، السبت، خمسة منازل ومضافتين لتنظيم "داعش" بشمالي العاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي تلقى NRTعربية نسخة منه اليوم (21 اب 2021)، أن "قوة من قيادة عمليات بغداد متمثلة باللواء 12 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات، كشفت هذه المنازل التي كانت كمينا للقوات التي تعمل لليوم الثامن على التوالي، على تطهير قضاء الطارمية" بشمالي العاصمة بغداد.

وأضافت أن "مفارز المكافحة، تولت تفجير تلك المنازل عن بعد، ومن دون تسجيل أي خسائر".

وقتل يوم أمس 4 عناصر من اللواء 12 بالحشد الشعبي، وأصيب 6 أيضا بهجوم لتنظيم "داعش" في قضاء الطارمية.

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