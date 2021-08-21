حسين مني وأنا من حسين

2021/08/21 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد الواحد مشعل

نستقرئ ونفهم من هذا الحديث الشريف

للرسول الأكرم محمد (ص)، القيمة العليا

لمكانة الإمام الحسين (ع) في نفس الرسول

من جهة ودلالاته الدينية والاجتماعية

بين المجتمع المسلم بل وا

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