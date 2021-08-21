المقومات التاريخية الفاعلة في النهضة الحسينية

2021/08/21 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.ثناء محمد صالح

يمثل الحدث العظيم أثراً كبيراً في

التأريخ الإنساني، فالشخصية العظيمة

تعبر في ذات الوقت عن الأثر الفعلي في

وعي الإنسان.



ولولا امتلاكها «النهضة»

وصاحبها لكل مقومات التأريخ من

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