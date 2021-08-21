2021/08/21 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: وليد خالد الزيدي

لن ترتقي الامم بحضارتها، ولا تنهض

الدول بمهامها، ولا تزدهر المجتمعات

بحياتها، من دون شعب متماسك مؤمن كل

الايمان بضرورة عيشه في حياة كريمة، كما

هي بصيغ سليمة وصور واضحة تحدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من يحمي أبراج الطاقة ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من يحمي أبراج الطاقة ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).