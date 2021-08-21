نهاية القرن الامريكي والفوضى الكونيه/1 - عبدالامير الركابي

2021/08/21 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي كان القرن العشرين قرنا أمريكيا بامتياز، انتهى مع القرن الحالي، بعد متغيرات شملت الظاهرة الغربية في اكبر تجلياتها الآلية المجتمعية التي تعين ازدواجيتها، تلك الروسية الصينيه ..



الخ منها بالذات، وماعرف وقتها بالمعسكر الاشتراكي الذي انهار في التسعينات من القرن الماضي، لتتبعه مباشرة حالة افول الانتشار الأمريكي، دلالة على التلازم بين المعسكرين،بعد لحظة عابرة من تحول أمريكا الى القوى الكونيه العظمى ال ......





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