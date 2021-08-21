النزاهة: ضبط مسؤولاً في الديوانيَّة متلبساً بالرشوة

2021/08/21 | 15:01 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية،اليوم السبت، ضبط مسؤول في الديوانيَّة متلبساً بالرشوة.وذكر بيان للهيئة، أن”دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنها ألَّفت فريق عملٍ من شعبتي التحري والضبط القضائي ،بعد تلقيها شكوى تفيد بطلب معاون مسؤول شعبة اللجنة الفرعيَّة في الديوانيَّة لتعويض المتضررين جراء […]

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