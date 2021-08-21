الصحة تحذر من إنهيار النظام الصحي بسبب كورونا

2021/08/21 | 15:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل جار على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، مطالبا الموظفين العاملين في مؤسسات الدولة بالتطعيم ضد كورونا.

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