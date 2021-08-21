معدلات الاكتئاب والقلق لدى المراهقين تضاعفت وسط كورونا.. كيف يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم؟

2021/08/21 | 15:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غيّر فيروس كورونا الحياة تمامًا للجميع العام الماضي، مع عمليات الإغلاق والحجر الصحي الناجمة عن الجائحة، مما أثر على الصحة العقلية للأطفال والمراهقين.وفقًا لتحليل أجراه باحثون في جامعة كالغاري، تضاعفت معدلات الاكتئاب وأعراض القلق لدى الأطفال والمراهقين حول العالم خلال العام الأول للجائحة، مقارنة بالتقديرات السابقة.لذا، كيف يمكن للوالدين مساعدة أطفالهم في التعامل مع صحتهم النفسية؟

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