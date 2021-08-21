2021/08/21 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

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ضرب الإعصار "جريس" ولاية فيراكروز المكسيكية المنتجة للنفط في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فيما حث الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الناس في خمس ولايات على اللجوء للأماكن المرتفعة والملاجيء.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن جريس كان من الفئة الثالثة، مساء امس الجمعة، ويثير رياحا تبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة.

وقال لوبيز أوبرادور على في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تم تجهيز الآلاف من قوات الحماية المدنية ووزارة الدفاع والبحرية وكذلك شركة الكهرباء (SE:5110) الحكومية.

من جانبه اشار المركز الوطني للأعاصير الذي مقره ميامي الى ان جريس كان على بعد نحو 165 كيلومترا شمالي مدينة فيراكروز في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ويتحرك غربا بسرعة 17 كيلومترا في الساعة.

واوضحت السلطات إن جريس اجتاح في الأسبوع الماضي ساحل المكسيك المطل على الكاريبي وأسقط أشجارا وتسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 700 ألف شخص لكن دون التسبب في خسائر في الأرواح.

كما اجتاح جريس جاميكا وهايتي اللتين ما زالتا تترنحان من آثار زلزال بلغت قوته 7.2 درجة مصحوبا بأمطار غزيرة.

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