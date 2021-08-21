عبر بغداد اليوم.. أصحاب عقارات يناشدون الكاظمي لمساعدتهم (فيديو)

2021/08/21 | 15:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ناشد عدد من أصحاب العقارات، اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للمساعدتهم في إحياء أراضيهم.

وقال احد أصحاب الأراضي في مناشدة وجهها الى رئيس الوزراء عبر وكالة (بغداد اليوم) لمساعدتهم في إعادة إحياء أراضيهم الواقعة في مقاطعة ٢/١٠ و ٣/١٠ أبو تشير الثانية على جانب الكرخ التابعة لبلدية الرشيد، كونها صالحة للسكن صرف ، ومعاملاتها في دائرة طابو البياع ومملوكة لعدد من المواطنين البسطاد"،

وأضاف انه "تم ارسال مناشدة سابقة الى المكتب الإعلامي للامانة العامة لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين، الا انه لم يتم الاستجابة او الإجابة"، مبيناً ان "الأراضي هي عبارة عن طابو سكن صرف تم توريعها نهاية التسعينات ولم يتم تأسيس أي خدمات فيها".

وأشار أصحاب العقارات الى ان "كل مقومات الخدمات موجودة وفي داخل القطع ، من أبراج ضغط عالي ودائرة كهرباء قريبة، فضلاً عن وجود مشروع المجاري الكبير في أبو تشير يمكن ان يحتوي القطع، ودائرة ماء في منطقة قريبة".

وطالب أصحاب الأراضي رئيس الوزراء "النظر لهم بعين الإنسانية ومساعدتهم في مد الخدمات لاراضيهم بالتزامن مع حملة السكن التي يعمل عليها".

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