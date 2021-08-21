صالح يؤكد الحاجة لمواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الارهاب/ موسع

2021/08/21 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح الحاجة لمواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الارهاب.وقال صالح في تغريدة على تويتر ان الحادث الإرهابي الجبان في الطارمية، الذي أسفر عن استشهاد عدد من ابنائنا في الحشد الشعبي يؤكد الحاجة لمواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الارهاب، وضرورة تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال الارهاب وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة في العالم/انتهى

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