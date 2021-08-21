القبض على 12 متهماً بتجارة المواد المخدرة في ميسان

2021/08/21 | 15:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على (12) متهماً بتجارة المواد المخدرة بمناطق مختلفة من عموم المحافظة.وقالت مديرية الشرطة في بيان:" ان قسم مكافحة المخدرات بالاشتراك مع فوج المهمات الخاصة ، القى القبض على (7) متهمين ، في مناطق متفرقة من مدينة العمارة ، وبحوزتهم مادة الكريستال والترياك المخدرتين وحبوب مخدرة ، إضافة إلى أدوات التعاطي.واضاف :" ان قسمي مكافحة المخدرات والسيطرات الخارجية القيا القبض على متهمين اثنين في سيطرة قلعة صالح جنوب المحافظة ، فيما تمكنت مفارز المخدرات وبعملية أمنية منفصلة ، من القبض على (3) متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة وادوات متنوعة للتعاطي.واشار الى ان جميع المتهمين احيلوا إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات"./انتهى

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