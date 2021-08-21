"انتقال رونالدو".. مدرب يوفنتوس الإيطالي يضع حدا للتكهنات

2021/08/21 | 15:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أليغري الذي اضطر للإجابة على أسئلة عدة حيال جاهزية رونالدو وحالته الذهنية عشية أولى مباريات "بيانكونيري" في الدوري إنه "بالنسبة لي، رونالدو أخبرني أنه باق، لذا دعونا نوضح هذه النقطة".

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