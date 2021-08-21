طالباني: لدينا مليون و250 الف شخص يتلقون الرواتب ولا يمكننا استيعاب المزيد

2021/08/21 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شكا قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان، السبت، من الترهل الوظيفي الكبير الحاصل في الإقليم في الوقت الذي أكد فيه عدم قدرة حكومة الإقليم على إستيعاب المزيد من الراغبين بالحصول على وظيفة في القطاع العام.

وقال طالباني في كلمة له خلال مشاركته بالمعرض السنوي التكنولوجي الخاص "تيك فيست" بنسخته الثانية بمدينة السليمانية، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "يمكن تدارك التقصير الحكومي عبر القطاع الخاص"، مردفا بالقول إنه "من دون دعم هذا القطاع لا يمكن لإقليم كردستان أن يتطور".

وأوضح أن "مهمة الحكومة تنصب في رسم السياسات، وخلق وضع إقتصادي قوي، وتوفير الرفاهية والخدمات"، مستدركا بالقول إن "الحكومة لا يمكنها القيام بكل شيء".

كما أشار طالباني إلى أن "حكومة إقليم كردستان تمتلك عدداً كبيراً من الموظفين حيث يتلقى مليون، و250 ألف شخص الرواتب"، مبيناً أن "هناك 750 ألف موظف مدني وعسكري لذا فإن الحكومة ليست لديها القدرة على استقبال عشرات الآلاف من الموظفين الجُدد".

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