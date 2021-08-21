استقالة حكيم شاكر بعد مباراة واحدة.. وتوضيح من نادي الفيصلي الأردني (صورة)

2021/08/21 | 15:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدم المدرب العراقي حكيم شاكر، السبت، استقالته من تدريب نادي الفيصلي الأردني بعد مباراة واحدة ضد نادي الوحدات خسرها الفيصلي بهدفين نظيفين.

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وذكر نادي الفيصلي في بيان توضيح تابعه "ناس"، (21 آب 2021)، أن "مجلس إدارة النادي وافق على قبول استقالة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حكيم شاكر نظراً لظروف خاصة به في بلاده".

وأضاف أن "إدارة النادي حاولت ثني المدير الفني عن الاستقالة إلا أنه أصر عليها نظراً لظروفه"، مبيناً أن "المدير الفني حكيم شاكر تقدم بالشكر والتقدير للجماهير الفيصلاوية واللاعبين ومجلس الإداراة على حفاوة الاستقبال وحسن التعامل متمنياً لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة".

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