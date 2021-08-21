2021/08/21 | 15:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني علقت بريطانيا، اليوم السبت، على الهجمات الإرهابية الأخيرة لتنظيم داعش الإرهابي في بغداد.وقال نائب رئيس البعثة البريطانية، السفير البريطاني، جيمس كاريوكي، خلال مداخلة في مجلس الامن الدولي، إن “‫داعش‬⁩ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تعلق على الهجمات الإرهابية الأخيرة في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تعلق على الهجمات الإرهابية الأخيرة في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تعلق على الهجمات الإرهابية الأخيرة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).