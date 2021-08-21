2021/08/21 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نبيل كاظم، اليوم السبت، لجنة عمداء

كليات الطب بوضع خطة متكاملة

واستراتيجية تغطي احتياجات البلد من

التخصصات الطبية.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير التعليم

شدد خلال ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات من وزير التعليم تخص كليات الطب ومعادلة الشهادات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات من وزير التعليم تخص كليات الطب ومعادلة الشهادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).