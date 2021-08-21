الامن النيابية تحذر من

2021/08/21 | 15:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر عضو لجنة الأمن والدفاع سعد مايع

الحلفي، اليوم السبت، من وقوع كارثة

أمنية وشيكة، عازيًا ذلك إلى تصاعد حدة

الهجمات الإرهابية في قضاء الطارمية

شمالي بغداد.

وقال الحلفي في بيان، إن "بساتين قضاء

الطار

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