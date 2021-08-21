الرئيس الإيراني: حان الوقت لنهضة جهادية وشعبية

2021/08/21 | 15:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس جمهورية ايران ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، انه حان الوقت لنهضة جهادية وشعبية لبناء دولة قوية، مشيرا الى البرامج التي تم تنظيمها وإعدادها في اطار الحكومة القادمة.وذكر رئيسي، خلال حضوره اجتماع مجلس الشورى الايراني، للبت في برامج واهلية الوزراء المرشحين للتشكيلة الوزارية القادمة، “اننا ندرك بأن فرصة الخدمة قصيرة ومعاناة …

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