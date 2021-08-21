إيقاف حالتي إبتزاز لفتاتين في الأنبار

2021/08/21 | 15:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أوقفت مفارز الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، بعمليتين منفصلتين، حالتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصين بحق فتاتين في محافظة الأنبار.وقالت المجتمعية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “اتخذت بحقهما الإجراءات اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين”.وأوضحت، انه “جاءت العمليتين على خلفية مناشدة الفتاتين الشرطة المجتمعية …

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