صالح يدعو إلى دعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الارهاب

2021/08/21 | 15:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، إلى مواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الارهاب.وقال صالح في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نوز”، ان “الحادث الإرهابي الجبان في الطارمية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من ابناءنا في الحشد الشعبي يؤكد الحاجة لمواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم …

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