مقتل خمسة جنود اتراك في سوريا

2021/08/21 | 15:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته مؤخرا من هجماتهم على المنطقة.

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