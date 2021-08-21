النقل تستقبل عددا من ناقلات النفط في ميناء خور الزبير التخصصي

2021/08/21 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، استقبالها عددا من ناقلات النفط في ميناء خور الزبير التخصصي .وذكرت الوزارة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "الشركة العامة لموانئ العراق استقبلت اليوم عددا من ناقلات المشتقات النفطية رست على أرصفة ميناء خور الزبير التخصصي ".

وأضافت أن " ميناء خور الزبير استقبل بتاريخ 20 اب الجاري الناقلة Jag Apama رست على رصيف رقم 2 محملة بمادة البنزين كما رست الناقلة Aligote على رصيف رقم 2 محملة بمادة البنزين".وتابعت ان "الناقلة Asphait Honor رست على رصيف رقم 9 سوف تحمل بمادة Vlankoot و الناقلة Adamas 1 رست على رصيف رقم 9 سوف محلمة بمادة naphthah ".واكملت ان "الناقلة Martha رست على رصيف رقم 9 حيث ستحمل مادة زيت الوقود".

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