أيقاف حالتي ابتزاز الكتروني لفتاتين في الأنبار

2021/08/21 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أوقفت وزارة الداخلية بعمليتين منفصلتين حالتي ابتزاز الكتروني مارسها شخصان بحق فتاتين في محافظة الأنبار .وذكرت الوزارة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" ان مفارز الشرطة المجتمعية نفذت العمليتين اللتين جاءتا على خلفية مناشدة الفتاتين الشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن المجاني (٤٩٧) ، طالبتا فيها بالتدخل لانقاذهما من المبتزين اللذين هدداهما بنشر صورهما على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل اعطائهما مبالغ مالية أو الخضوع لرغباتهما الدنيئة".واضافت:" انه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بحقهما بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابي الضحيتين"./انتهى7

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