عالية نصيف تدعو رئيس الوزراء وأمين بغداد الى عرض الكتب الرسمية التي تثبت بأنهم هم أول من فتح ملف تأهيل المحلة 412 في منطقة الطوبجي

2021/08/21 | 15:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء وأمين بغداد الى عرض الكتب الرسمية التي تثبت بأنهم هم أول من فتح ملف تأهيل وتبليط المحلة 412 في منطقة الطوبجي .وقالت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه،اليوم، أنه :" في الوقت الذي استغرب فيه من تعليق لافتة كبيرة في منطقة الطوبجي تقول أنه (برعاية رئيس الوزراء وبإشراف أمين بغداد تقوم الأمانة بتبليط المحلة 412) ، ندعوهما للتفضل بعرض الوثائق التي تثبت أنهما أول من فتح ملف تبليط المنطقة وتأهيلها، ومن الذي قام بمناقلة الأموال من المحافظة الى أمانة بغداد ".وتابعت نصيف :" من جانبنا نعرض اليوم عدة كتب رسمية أمام الرأي العام تثبت بأننا وكجزء من واجبنا تجاه أهلنا، عملنا على هذه القضية منذ كانون الثاني من العام الجاري، بالإضافة الى اكثر من سبع محلات في الحرية والشعلة والكاظمية والطوبجي منذ 2019 ، مع اعتزازنا وتقديرنا لجهود الجميع كلٌّ من موقعه، قال تعالى (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) "./انتهى7

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