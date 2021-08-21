اليونيسف تحذر من أزمة مياه في لبنان تهدد 4 ملايين شخص

2021/08/21 | 16:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، السبت، من خطر عدم تمكن اللبنانيين من الوصول إلى خدمات المياه الأساسية خلال الأيام المقبلة، وتأثيرها على أكثر من 4 ملايين شخص في البلاد.

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