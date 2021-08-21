رئيس وزراء العراق يحذر من خطورة الوضع الصحي بسبب تفشي

2021/08/21 | 16:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، من أن الوضع الصحي الحالي في بلاده جراء تفشي فيروس كورونا "خطير".جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم السبت، لعدد من مراكز الامتحان بالعاصمة بغداد، في أول أيام الامتحانات للصفوف الإعدادية، وفقا لبيان …

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