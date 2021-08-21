مفاجأة السياسات الخفية .. إمارة كابول الإسلامية؟

2021/08/21 | 16:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير عبدالله الصائغ نسمع خبر إنبثاق او ولادة هكذا دولة او إمارة أو كيان أو لا ادري مااسميه..فنندهش..والمدهش أكثر هو انسحاب كل تلك القوات المحلية والأجنبية ً لإفراغ ً الأرض والبلد الذي كان لما كانوا يطلقون عليه اقصد القوات الأجنبية والحكومة الأفغانية وكل دول العالم ً التنظيم الإرهابي الذي يحاول ً زعزعة […]

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