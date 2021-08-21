الزراعة تقرر السماح بأستيراد خمسة محاصيل زراعية

2021/08/21 | 16:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، السماح بأستيراد خمسة محاصيل زراعية لانخفاض انتاجها محليا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه “استنادا للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة محمد الخفاجي بفتح ومنع الاستيراد وفي ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي واستنادا الى اجتماع اللجنة الخماسية التي ناقشت انخفاض الانتاج لبعض المحاصيل التي يحتاجها المواطن في قوته اليومي، حصلت موافقة الوزير على السماح بأستيراد المحاصيل الزراعية التالية (الثوم والطماطم والبصل والرقي والبطيخ) ومن كافة المنافذ الحدودية بأستثناء محصول الطماطم يكون استيراده حصرا من منافذ زرباطية والشيب والشلامجة والمنذرية”.

وأوضح البيان، أن “ذلك جاء نتيجة لانخفاض انتاجها محليا وبالتزامن مع الزيارة المليونية وكثرة المواكب الحسينية والتي تحتاج الى سحب كبير لهكذا منتجات زراعية، مما يتطلب حماية المستهلك اليومي ولمنع ارتفاع اسعارها”.

وبينت الزراعة، أن “عملية الاستيراد تستمر لحين وفرتها محليا، مبينة أن سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة اوشحة المنتج الزراعي المحلي”.

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