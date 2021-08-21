كمين يطيح بمسؤول عراقي

2021/08/21 | 16:24 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت هيئة النزاهة، السبت، ضبط أحد المسؤولين متلبسًا بالرشوة، مع وثائق وتسجيلات تثبت تورطه بقضية فساد.

وقالت الهيئة في بيان، 21 آب/أغسطس، أنّ "فرق عملٍ من شعبتي التحري والضبط القضائي تحركت وفق مذكرة قضائية بعد تلقيها شكوى تفيد بطلب معاون مسؤول شعبة اللجنة الفرعيَّة في الديوانيَّة لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربيَّة والأخطاء العسكريَّة والعمليات الإرهابيَّة، مبلغًا ماليًا لإتمام معاملة أحد المستفيدين".

وأضاف البيان، أنّ "الفريق تابع وراقب المتهم وتحركاته لأيام، ونصب له كمينًا محكمًا، إذ اعترض الفريق بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون سيارة المُتَّهم قرب جامعة القادسيَّة، حيث ضبط مع المبلغ المتفق عليه كدفعة أولى مع المستفيد".

وأوضح البيان، أنّ "العمليَّة، التي نُفِّذَت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، أسفرت أيضًا عن ضبط العديد من المعاملات في سيارة المُتَّهم تَخُصُّ تعويض المتضررين".

وأشار البيان، إلى أنّ الفريق "تمكُّن من الحصول على تسجيلاتٍ صوتيَّةٍ يذكر فيها المُتَّهم أن المبلغ المتفق عليه كرشوة والبالغ 11 ألف و500 دولار أمريكي، سَيَتِمُّ اقتسامه مناصفةً بين المتهم المضبوط وأحد المسؤولين في اللجنة مقابل (التصويت) على معاملة المستفيد، في حين كانت الدفعة الأولى من المبلغ المتسلم هي (400) ألف دينارٍ".

وأكّد البيان، "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".

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