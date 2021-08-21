2021/08/21 | 16:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أول مرة ومنذ شهور..سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم السبت، انخفاضاً كبيراً باعداد اصابات فيروس كورونا بأقل من 4 آلاف إصابة خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.وجاء في الموقف الوبائي اليومي، أن عدد الإصابات بلغ 3958 إصابة جديدة، وعدد حالات الشفاء 7651، بينما بلغ عدد حالات الوفاة 85 حالة خلال 24 ساعة.وأشار […]

ظهرت المقالة لأول مرة منذ شهور..



العراق يسجل أقل من 4 آلاف إصابة بكورونا أولاً على الايام نيوز.

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