بعد احداث الطارمية.. المشهداني يقدم طلبا عاجلا الى الحكومة لاحتواء الازمة

2021/08/21 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائـب أحمـد المشهدانـي، السبت، القائـد العـام للقـوات المسلحـة، مصطفى الكاظمي، بتشكيـل فـوج مـن أبنـاء منطقـة الطارمية للمشاركـة فـي إدارة الملـف الأمنـي فيها.

وقال المشهدانـي، في بيان اليوم، (21 اب 2021)، انه "بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالىٰ والفخر والاعتزاز، نعـزي الأخـوة فـي هيـأة الحشـد الشعبـي والمؤسسـة الأمنيـة بإستشهـاد كوكبـة مـن المقاتلـيـن الأبطـال الذيـن ضحـوا بدمائهـم مـن أجـل استقـرار المنطقـة اثـر تعـرض جبـان يـوم أمـس فـي قاطـع الطارميـة ناحيـة المشاهـدة/ قرية الثائر ، وبالوقـت الـذي نتقدم فيه بخالـص العـزاء والمواسـاة لذوي الشهـداء فإننـا نجـدد التأكيـد علـىٰ أن دمـاء أبنـاء الحشـد الشعبـي تمثـل زخمـا كبيـرا فـي طريـق ديمومـة النصـر علـىٰ فلـول الإرهـاب والدفـاع عـن المواطنيـن ولا يخفـىٰ علـىٰ الجميـع أن يـد الإرهـاب تطـال أبنائنـا مـن أهالـي الطارميـة وأبنـاء القـوات المسلحـة علـىٰ حـد سـواء فلـم يسلـم منهـم منتسـب ولا شيـخ ولا ناشـط فالجميـع سـواء".

وأضاف، "ومـن هنـا فإننـا ندعـو الإخـوة فـي القيـادات الأمنيـة كونهـم متمرسيـن ويتمتعـون بأعلـىٰ درجـات المهنيـة بضبـط النفـس وأن لا يـؤخـذ المواطـن البريء بجريـرة الإرهابـي المجـرم والتعامـل مـع الحـادث بحـس أمنـي عالـي بعيـدا عـن أصـوات النشـاز الطائفيـة التـي نسمعهـا مـن الإعـلام وبعـض السياسييـن التـي تنـادي بالتجريـف والإعتقـالات العشوائيـة وما شابـه ذلـك، فالعراقيـون قـد غـادروا هـذا النمـط الأسـود وباتـت المؤسسـة الأمنيـة كيـان مهنـي منضبـط خاضـع لمعاييـر حقـوق الإنسـان وفقـرات الدستـور التـي تضمـن أمـن وحمايـة الفـرد العراقـي وقـد طالبنـا سابقـا ونجـدد المطالبـة للسيـد القائـد العـام للقـوات المسلحـة بتشكيـل فـوج مـن أبنـاء المنطقـة للمشاركـة فـي إدارة الملـف الأمنـي للمنطقـة، ونطمئـن أهالـي الطارميـة بأن القيـادة الأمنيـة لهـا ذات الحـرص علـىٰ حمايتكـم أسـوة بباقـي المناطـق فـي البلـد".

واختتم البيان بالقول "رحـم الله الشهـداء والشفـاء العاجـل للجرحـىٰ والخـزي والعـار للإرهـابييـن الجبنـاء".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، اعلنت هيئة الحشد الشعبي، مقتل واصابة 10 من مقاتليه في قضاء الطارمية، بينهم معاون امر فوج المغاوير باللواء 12.

وذكرت الهيئة في بيان، انه "مجددا تنزف دماء مجاهدي الحشد الشعبي الابطال بمواجهة اخرى ضد تنظيم داعش الإجرامي في قضاء الطارمية شمالي بغداد حيث تتخذ خلاياه فيه مكامن ومخابئ ليست ببعيدة عن الاعين اليقظة والساهرة في سبيل امن العاصمة والمحافظات القريبة".

وأضاف البيان، ان "العملية الارهابية تأتي في وقت تدخل عمليات الحشد الامنية لتطهير مناطق القضاء اسبوعها الثاني، وهو مصداق لا يقبل الشك ان الارهاب ما يزال ينشط ويتحرك على تخوم العاصمة وفي اخطر منطقة فاصلة بين بغداد وصلاح الدين والانبار".

واوضح، ان "الحشد يقدم كوكبة من رجاله شهداء وهم: معاون امر فوج المغاوير باللواء 12 ضرغام عدنان هاني ابراهيم الجنابي، علي كاظم حاتم طاهر الازيرجاوي، يوسف محمد جاسم هاني الكريماوي، ومحمد حمزة ناصر حسين الجبوري، وجرحى هم: رياض نوري علي حسان الجنابي، مرتضى علي لفتة حميد الدراجي، حيدر كريبج جبار عذافه العطوي، حسين كاظم خضير سلمان المسعودي، مهند منير عبد الله حميد الاسدي، ومحمد ستار فاضل علي الكرعاوي".

وتابع، "اننا نعبر عن اعتزازنا وفخرنا بما يقدمه هؤلاء الغيارى، فيما نجدد العهد لأهالي العاصمة بغداد باستمرار عمليات التطهير الجارية واللاحقة في الطارمية حتى اعادة الامن والاستقرار الكامل فيها".

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