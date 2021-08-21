المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يقدم حلا لانهاء الخروقات الامنية بمنطقة الطارمية

2021/08/21 | 16:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، حلا لانهاء الخروقات الامنية بمنطقة الطارمية.

وذكر رسول في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (21 آب 2021)، ان "الخطط المتبعة في عمليات ملاحقة فلول داعش في الطارمية قائمة على إعادة انفتاح القطاعات وانتشارها، لافتا الى ان "الجهد الآخر الذي يتم من خلاله استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية".

واضاف البيان، ان "اتباع هذه الخطط ستكون لها نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة".

مبينا، أن"الجهد الاستخباراتي حاضر والأجهزة عملت بجهد كبير خلال الفترة الماضية وحتى حاليا بتحديد مواقع العصابات الإرهابية ضمن مناطق شمالي بغداد وخصوصا قضاء الطارمية ".

واكد، انه "تم القاء القبض وقتل عدد من الارهابيين في الجحور التي يختبئون فيها"، مشيرا الى ان "توجيه القائد العام للقوات المسلحة كان باستمرار ملاحقة هذه الفلول وعدم إعطائها فرصة في القيام بأي عمل إرهابي سواء اتجاه المواطنين أو القطاعات العسكرية".

واوضح البيان، أنه "لا يزال للتنظيم قدرة على العمل الإرهابي هنا وهناك من خلال اطلاق نار مباشر وغير مباشر او من خلال زرع العبوات الناسفة ولكن ليس في مقدورها السيطرة على بقعة معينة".

وأكد رسول أن" قطعاتنا العسكرية تقوم بواجبها وهناك عمليات عسكرية تجري في قضاء الطارمية على مستوى جميع القطاعات العسكرية ومن كافة الصنوف والتشكيلات وتؤدي دورها بشكل كبير وتعزز الامن والاستقرار في تلك المناطق"، مبينا أن" هناك تعاونا كبيرا من المواطنين في الطارمية مع القطعات العسكرية الماسكة للأرض وهذا دليل على التعاون مع القطعات الأمنية والعسكرية التي تقوم بواجبها بحماية الامن والاستقرار في مناطق شمالي بغداد وقضاء الطارمية".

ولفت الى ان" المعركة مع ماتبقى من فلول داعش الإرهابية معركة استخباراتية لذلك يؤكد القائد العام للقوات المسلحة تكثيف الجهد الاستخباراتي وملاحقة هذه الفلول "، لافتا الى ان" قيادة عمليات بغداد تقوم بواجبها بشكل كبير وهناك عمل عسكري مستمر وموضوع اخر هو ملء الفراغات وسد كل الثغرات التي من الممكن ان تتسلم الى بعض الإرهابيين في مناطق مختلفة وخصوصا ان قضاء الطارمية يربط بين محافظات ديالى وصلاح الدين والانبار ".

وأفاد مصدر أمني في بغداد، امس الجمعة، بمقتل وإصابة 11 عنصرا من الحشد الشعبي باشتباكات مع داعش في منطقة الطارمية شمالي العاصمة.

وقال المصدر لـ NRT عربية، ان "الحصيلة الاولية لاشتباكات الحشد الشعبي المستمرة مع داعش في منطقة الطارمية كانت 3 قتلى و8 جرحى".

وكان مصدر أمني في بغداد، قد أفاد في وقت سابق من يوم امس الجمعة، بإصابة خمسة عناصر من الحشد الشعبي بجروح اثر استهداف عجلتهم بعبوة ناسفة اعقبها اشتباكات من 3 محاور في منطقة الطارمية شمالي العاصمة.

وقال المصدر لـNRT، ان "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تابعة للحشد الشعبي في منطقة الثائر ضمن قضاء الطارمية".

وأضاف، ان "الانفجار أسفر عن إصابة خمسة من عناصر الحشد وفق معلومات أولية".

وتابع، ان "الانفجار اعقبه اشتباكات من 3 محاور في الحلابسة والاروائي والبحيرات استهدفت مقر لواء 12 حشد شعبي".

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