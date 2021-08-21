2021/08/21 | 16:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني نشر حساب “إنتل سكاي”، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر سفنا حربية شوهدت بمحاذاة الشاطئ اللبناني، ما أثار الجدل.وأشار “إنتل سكاي” إلى أن “القوات البحرية اللبنانية لم تعلم بوجود السفن إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفن حربية في المياه الإقليمية اللبنانية والجيش يوضح المركز الخبري الوطني.

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