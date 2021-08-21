2021/08/21 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شددت وزارة الصحة، اليوم السبت، علي عدم التهاون بالاجراءات الوقائية والتراخي باخذ لقاح فيروس كورونا، مرجحة امكانية التعرض الى الدخول بموجة رابعة اشد واخطر في حال عدم الالتزام .وقالت عضو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد الانخفاض الكبير..



الصحة تشدد على عدم التهاون بالاجراءات الوقائية المركز الخبري الوطني.

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