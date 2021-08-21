الفنانة المصرية دينا تنفي تجسيدها شخصية “السيدة زينب”

2021/08/21 | 16:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني فندت الفنانة المصرية دينا، اليوم السبت، أنباء تجسيدها شخصية “السيدة زينب” حفيدة النبي محمد، بعد نشرها لصور من كواليس مسلسل مرتقب.وقالت دينا عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”، إن “السيدة […]

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