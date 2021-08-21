جرائم عمرو بن العاص - بوسي الجمسي

2021/08/21 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوسي_الجمسي إبن صاحبة الرايات الحمر المحتل العربي الغاصب عمرو بن العاص قد إرتكب العديد من الجرائم الإنسانية في حق مصر و أورشليم.دعونا نستعرض معا نص العهده العمرية التي يقر فيها بن العاص أنه قد دخل أورشليم محتلا غاصبا.(نص العهدة العمرية) من كتاب لأبن القيم الجوزيةعن عبد الرحمن بن غنم : كتبتُ لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام، وشرَط عليهم فيه( الا يُحدِثوا في م ......





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