2021/08/21 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحصت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اهم عمليات الاخماد لمراكز مديرية الكرخ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المديرية في بيان، إن “مركز البياع تمكن من إخماد حادث داخل عجلة نوع سايبا على طريق سريع الدورة بسبب تماس كهربائي، فيما تمكن مركز الغزالية من إخماد حادث حريق داخل مطبخ مطعم في الغزالية شارع السايدين بسبب تماس كهربائي داخلي”.

وأشار البيان إلى “إخماد مركز الحرية حادث داخل مولدة عدد ٢ في منطقة جكوك؛ بسبب تماس كهربائي داخلي، وتمكن أيضاً ذات المركز من إخماد حريق داخل متنزه عائلي في منطقة الدولعي بسبب مصدر نار خارجي”.

وبين، أن “مركز النصر والسلام أخمد نيران حادث حريق داخل ٧ محال لبيع المواد الانشائية في سوق منطقة الزيدان، بسبب تماس كهربائي خارجي”، لافتاً إلى أن “مركز العامرية أخمد حادث حريق داخل كرفان ٤*٤ متخذ كمنام لعمال في منطقة حي الخضراء شارع البصرة بسبب تماس كهربائي داخلي”.

وتمكنت فرق الأطفاء في مركز المحمودية من إخماد حادث داخل دار سكن في منطقة الجديدة قرب الطابو بسبب تماس كهربائي خارجي والحمل الزائد، وفق البيان.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني، أن “جميع تلك الحوادث لم تسفر عن أضرار بشرية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تحصي أهم عمليات الاخماد في الكرخ خلال يوم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تحصي أهم عمليات الاخماد في الكرخ خلال يوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).