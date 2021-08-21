بعد انخفاض مؤشر الإصابات اليومي .. الصحة تتحدث عن الموجة الرابعة من كورونا

2021/08/21 | 16:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تحدثت وزارة الصحة والبيئة، السبت، عن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، تزامناً مع انخفاض واضح في مؤشر الإصابات اليومي في العراق.

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وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2021)، إن "انخفاض أعداد الإصابات الذي سجلناه اليوم، لا يعني التهاون بالإجراءات الوقائية والتراخي باخذ اللقاح؛ لأن هذا الانخفاض هو دليل على خروجنا من ذروة الموجة الثالثة وشدتها، وممكن أن يعرضنا إلى الدخول بموجة رابعة أشد واخطر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية كما حدث مع بعض الدول الأخرى التي شهدت موجات أشد حدة من سابقتها بعد التهاون من قبل مواطنيها".

وأضافت، "لا نستطيع القول إن ذلك انحسار في الوباء إلا حين وصولنا إلى المناعة المجتمعية".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، في وقت سابق، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آب 2021)، إن "الكوادر الصحية سجلت في عموم المحافظات العراقية 3958 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 7651 مصاباً إلى الشفاء، وقابل ذلك وفاة 85 مصاباً".

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