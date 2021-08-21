تقرير: تغير المناخ قد يكون ساعد طالبان في بسط نفوذها

2021/08/21 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تقرير من شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية إن حركة طالبان قد تكون استفادت من تغير المناخ في أفغانستان لبسط سيطرتها دون أن تدرك ذلك.

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