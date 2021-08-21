الزراعة تقرر السماح باستيراد خمسة محاصيل زراعية

2021/08/21 | 16:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت،

السماح بأستيراد خمسة محاصيل زراعية

لانخفاض انتاجها محليا.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "استنادا

للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة محمد

الخفاجي بفتح ومنع الاستيراد وفي ضو

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