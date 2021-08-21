الكاظمي: الساحة العراقية مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية

2021/08/21 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد رئيس مجلس الوزراء للوفد الزائر التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

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