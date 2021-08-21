حادث مروع في واسط.. إجلاء 3 جثث بأجهزة انقاذ هيدروليكية (صور)

2021/08/21 | 17:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجأت فرق إنقاذ الدفاع المدني إلى استخدام أجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية.

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