العاهل الأردني يستقبل وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد

2021/08/21 | 17:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مدينة العقبة السبت، وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، حسب قناة "المملكة" الأردنية الرسمية.

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