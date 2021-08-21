أوساط سياسية ونواب يطالبون بتشكيل فوج من أبناء الطارمية لإدارة الملف الأمني

2021/08/21 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت أوساط سياسية وشعبية بتشكيـل فـوج مـن أبنـاء منطقـة الطارمية للمشاركـة فـي إدارة الملـف الأمنـي فيها.

واكد نواب عن مناطق حزام بغداد أن يـد الإرهـاب تطـال أهالـي الطارميـة وأبنـاء القـوات المسلحـة على حد سـواء فلـم يسلـم منهـم منتسـب ولا شيـخ ولا ناشـط ، ودعوا القيادات الأمنية الى ضبـط النفـس وأن لا يـؤخـذ المواطـن البريء بجريـرة الإرهابـي المجـرم والتعامـل مـع الحـادث بحـس أمنـي عالـي بعيـدا عـن أصـوات النشـاز.

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