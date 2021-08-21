الكاظمي للسفير الياباني : الساحة العراقية مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات

2021/08/21 | 17:41 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، وزير الخارجية الياباني السيد توشيميتسو موتيجي والوفد المرافق له، وبحث الجانبان سبل توثيق التعاون الثنائي، وتكثيف التبادل الاقتصادي، والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأكد السيد رئيس مجلس الوزراء أثناء اللقاء على أهمية التجربة اليابانية من منظور عراقي، والسعي الحثيث للاستفادة منها، وشدّد سيادته على أن الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف المجالات، ولاسيما مجالات الطاقة والنفط، والكهرباء، والطاقات البديلة والمتجددة.

وأعرب الكاظمي عن تقديره للدور الذي تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، وأثنى سيادته على المشاريع التي تموّلها اليابان، في المناطق التي تحررت من عصابات داعش الإرهابية عبر طريق ترسيخ الأمن، والتنمية المستدامة فيها.

وجدّد السيد رئيس مجلس الوزراء للوفد الزائر التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب، في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سيستضيفه العراق أواخر الشهر الحالي.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الياباني السيد توشيميتسو موتيجي بالمبادرات العراقية التي تلقى صدى إيجابياً على المستوى الإقليمي والدولي، وعدّها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وجهود التهدئة فيها.

وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي المتمثل ببرامج الورقة البيضاء، وجدّد استعداد اليابان لدعم تطبيق الورقة البيضاء، عبر مجموعة التواصل الاقتصادي التي تشكلت في أواخر عام 2020.

وأكد الوفد الياباني، أن بلاده ماضية في تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة التطرف، ومواجهة جائحة كورونا.

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